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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:الجزيرة تكشف عن الجهة الضالعة وراء قرار منع قيادات جنوبية من العودة إلى عدن

أكدت قناة الجزيرة الإخبارية إيقاف سلطات مطار الملكة علياء بالأردن اربع شخصيات جنوبية بارزة بالمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً من العبور ومواصلة رحلتهم إلى عدن. ورصد محرر مراقبون برس تأكيد القناة في خبر بموجز حصادها الإخباري الجاري ان قرار منع الشخصيات الجنوبية شمل مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع وان قرار المنع جاء بناءا على تعميم صدر لإدارة المطار قبل أشهر من قبل قيادة التحالف السعودي الإماراتي. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​

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