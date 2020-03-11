شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة دامية:سقوط كامل مديرية صرواح بيد مليشيات الحوثي وناشطون ينشرون صور ليلية لمدينة مأرب إلتقطها الحوثيين الليله من سفوح مأرب.”صور” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليلة دامية:سقوط كامل مديرية صرواح بيد مليشيات الحوثي وناشطون ينشرون صور ليلية لمدينة مأرب إلتقطها الحوثيين الليله من سفوح مأرب.”صور”

قالت مصادر عسكرية يمنية، ان اشتباكات عنيفة تدور منذ امس الثلاثاء ولم تتوقف مع دخول الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بين القوات الحكومية وجماعة (الحوثيين) في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شمالي شرقي اليمن.

واكدت المصادر ان مقاتلي جماعة (الحوثي)، شنوا هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في صرواح.

جديد اب برس​

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وقالت مصادر في الجماعة( الحوثية) ان مقاتليها استطاعوا التقدم في مناطق عديدة بصرواح، وسيطروا على مواقع استراتيجية مطلة على مدينة مأرب، كتبة البراء وطلعة الحمراء.

المصادر اكدت حسم مقاتلي الجماعة شبه النهائي لمعركة صرواح وباتوا على مسافة عشرة كيلومترات من مدينة مأرب (المجمع).. في حين تقول مصادر محلية ان المعارك العنيفة ما تزال مستمرة بين الطرفين.