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منخفض جوي وأمطار غزيرة خلال أيام

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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 11-03-2020? - آخر تحديث الاربعاء 11-3-2020?

منخفض جوي وأمطار غزيرة خلال أيام

نبهت هيئة الأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة على محافظات الجنوب، بسبب منخفض جوي.

وقالت في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن انعكاسات المنخفض الجوي ستتزايد خلال الأيام المقبلة، لتشمل جميع المحافظات.

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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