شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي وأمطار غزيرة خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 11-03-2020? - آخر تحديث الاربعاء 11-3-2020? منخفض جوي وأمطار غزيرة خلال أيام نبهت هيئة الأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة على محافظات الجنوب، بسبب منخفض جوي. وقالت في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن انعكاسات المنخفض الجوي ستتزايد خلال الأيام المقبلة، لتشمل جميع المحافظات. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​

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