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عدن - ياسمين التهامي - المغترب اليمني.ضحية اهمال..طريق العبر طريق الموت ارقام تتزايد في حوادث متكررة ...تفاصيل

شهدت منطقة صافر شرق محافظة مأرب، حادث تصادم مروع بين سيارتين، اليوم الأربعاء، في طريق صحراوي وسط المنشأة النفطية.

وقال مراسل "يمن برس" إن حادث سير مروع تعرضت له سيارة نوع شاص وأخرى جيب في الطريق الصحراوي الرابط بين مصافي صافر ومنشاة سعد الكامل الذي يمر بالقرب من معسكر الدفاع الجوي شرق المصافي، أسفر عن إصابات تتراوح بين البليغة والمتوسطة والخفيفة تعرض لها سائقي وركاب السيارتين.

وأوضح المراسل أن حادث التصادم كان بين سيارة نوع شاص تتبع عمال شركة انتراكس وسيارة نوع فورنر امريكي تتبع المواطن عمار عبدالكريم ناصر مثنى من أبناء مديرية الوادي محافظة مأرب.

جديد اب برس​

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وأكد أن الحادث جاء نتيجة السرعة الزائدة بشكل متهور وجنوني مما تسبب في تدمير السيارتين، مؤكد نقل المصابين إلى مستشفى الهيئة بمأرب ومستشفى كرى بمديرية الوادي دون تسجيل أية حالة وفاة على الرغم من بشاعة الحادث وقوته.