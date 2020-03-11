شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مفزع للقتلى والجرحى خلال معارك طاحنة ومتواصلة حتى الان المعارك على أشدها.. الحوثيون يبدأون الاقتحام لمدينة مأرب بسيطرتهم على مواقع حاكمة في تخومها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصاد مفزع للقتلى والجرحى خلال معارك طاحنة ومتواصلة حتى الان المعارك على أشدها.. الحوثيون يبدأون الاقتحام لمدينة مأرب بسيطرتهم على مواقع حاكمة في تخومها

قالت مصادر عسكرية: إن قوات الحوثيين فرضت سيطرتها على منطقة استراتيجية مهمة بالقرب من مدينة مأرب. وأكدت المصادر أن قوات الحوثيين تمكنت من السيطرة على منطقة الطلعة الحمراء الاستراتيجي، بعد ساعات من تصديها لزحف كبير نفذته قوات التحالف باتجاه جبل المشجح وهيلان في صرواح. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ وأوضحت أن سيطرة الحوثيين على الطلعة الحمراء أتت بعد تنفيذ التفاف ناجح عبر تباب البراء، مما أدى إلى احكام السيطرة الكاملة على الطلعة الحمراء في جبهة صرواح. وأضافت المصادر أن قوات الحوثيين ، تمكنت من إلحاق خسائر فادحة في صفوف قوات التحالف ، أثناء التصدي لزحف كبير نفذته الأخيرة، مدعوم بغطاء جوي، باتجاه جبل المشجح وهيلان والعطيف . وأشارت المصادر بأن الشعاب في جبل المشجح تمتلئ بجثث عشرات القتلى والجرحى من قوات التحالف الذين قتلوا بنيران صنعاء أثناء محاولة الزحف.

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