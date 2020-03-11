شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصادر ميدانية تكشف عن تطورات عسكرية طارئة في " ابواب مأرب "..وهجوم واسع للجيش ..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 11-03-2020? - آخر تحديث الاربعاء 11-3-2020? عاجل ..مصادر ميدانية تكشف عن تطورات عسكرية طارئة في " ابواب مأرب "..وهجوم واسع للجيش ..تفاصيل كشفت مصادر ميدانية عن هجوم مباغت وواسع شنه الجيش الوطني يشن هجوم واسع على مواقع للحوثيين في جبل " هيلان" والفرع والمخدرة والمشجح وصرواح . واكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " أن طيران التحالف شن عدة غارات استهدف"ت مواقع الحوثيين في المشجح وصرواح. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​

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