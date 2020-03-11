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عدن - ياسمين التهامي - محافظ تعز يزور معسكر الأمن المركزي ويطلعهم على النظام الجديد..تفاصيل

زار محافظ محافظة تعز سليم محمد المغلس، اليوم الأربعاء، معسكر الأمن المركزي بالمحافظة للاطلاع على أحوال ضباط وصف وأفراد المعسكر.

وخلال الزيارة أشاد المحافظ بشجاعة ويقظة المرابطين المنتسبين للمعسكر في مواقعهم، مشيدا بصمودهم ومواقعهم وتأدية مهامهم الموكلة إليهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

جديد اب برس​

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كما هنئهم بمناسبة الانتصارات العظيمة التي تحققت في كل الميادين، ومرور خمسة أعوام من الصمود والتحدي في وجه العدوان.

وأكد المحافظ على أهمية استمرار الصمود والثبات حتى دحر قوى العدوان ومرتزقته وتطهير الوطن من دنسهم.

من جانبهم عبر منتسبو المعسكر عن شكرهم لهذه الزيارة، مؤكدين استمرارهم في الثبات ومواصلة الجهاد والدفاع المقدس عن الأرض والعرض مهما بلغت التضحيات.

وأشار إلى أن استمرار دول العدوان في شن عدوانها وارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني على مدى خمس سنوات، يؤكد إفلاسها وفشلها في تحقيق مخططاتها الإجرامية.

وقال “إن الصمود البطولي لقواتنا العسكرية والأمنية واللجان الشعبية وإلى جانبهم الشعب اليمني، خياراً لا رجعة عنه في مواجهة قوى الاستكبار”.