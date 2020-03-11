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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إفلاس شركة "واي" للاتصالات.

ونشرت صحيفة الثورة المختطفة بيد المليشيا في عددها الأربعاء

11 مارس 2020 ،إعلان المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة

إفلاس شركة "واي" للاتصالات بعد رفع دعوى قضائية من قبل

شركة لينك ان تايم المحدودة وشركة مينا فاز المحدودة ضد

شركة "واي" تقضي بثبوت توقف شركة واي عن دفع ديونها

التجارية.

وأشهرت المحكمة التجارية إفلاس شركة "واي" للاتصالات

وتكليف خبيرا محاسبيا مديرا للتفليسة.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة خبر، إن شركة واي للاتصالات

الحوثيين، وعلى سبيل المثال مشاكل تقنية كخروج أبراج عن

الخدمة وانقطاع الكهرباء ومشاكل مالية مثل ارتفاع كلفة

تشغيل الشبكة وهذا ادى إلى انخفاض نسبة مبيعات الشركات

وبالتالي انخفاض نسبة الإيرادات، واهمها فرض الميليشيات

الحوثية مبالغ مالية باهظة تحت مسمى "الضرائب" ومسميات

أخرى خلال السنوات الماضية.

واعتبر مراقبون أن هذا الإفلاس نتيجة طبيعية لسلسلة من

المضايقات وفرض الاتاوات والجبايات المالية غير القانونية التي

نفذتها المليشيات الحوثية مستغلة سلطة مؤسسات الدولة

المختطفة على مختلف الشركات في العاصمة صنعاء ومناطق

سيطرتها.

وتعتبر شركة "واي" هي رابع شركة للاتصالات النقالة في جديد اب برس​ Advertisements ​ ​

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