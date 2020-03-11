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عدن - ياسمين التهامي - خبير فلكي يطلق تحذيراً هاماً لكافة المواطنين مما سيحصل خلال الأيام القادمة (تفاصيل)

كشف الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” اليوم في بيان له عن منخفض جوي متوقع

على الشرق الاوسط ويقول بناء على صور و خرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس متوقع منخفض جوي متعمق على الشرق الأوسط من الخميس الى السبت 14 مارس 2020، يجلب أمطار رعدية غزيزة مصحوبة بالبرد و الرياح الشديدة، تسبب تدفق السيول ولا يستبعد التاثيرات الفيضانية على بعض المناطق، و اضطراب الأمواج في البحر المتوسط و البحر الاحمر.

وأوضح الشوافي أن تأثيرات المنخفض تبدا من الفجر الباكر ليوم الخميس 12 مارس 2020 على مصر ويتركز على صحراء شمال غرب مصر و السواحل الشمالية و يصل تاثيراته الى اجزاء واسعة من المناطق الوسطى حتى القاهرة و سيناء، بينما صحراء جنوب غرب مصر تشهد نشاط الرياح المثيرة للغبار ومن مساء الخميس يبدا تأثيراته بالامطار الغزيرة على فلسطين و لبنان و الاردن و سوريا حيث يغطي الهطول معظم مناطق هذة البلدان كما تشمل تاثيرات المنخفض بامطار غزيرة أجزاء من شمال السعودية بينما تنشط الرياح المثيرة للغبار و الاتربة على مناطق واسعة في المناطق الوسطى و شمال شرق السعودية و الكويت و تصل تاثيرات المنخفض الى العراق لتهطل الأمطار على مناطق واسعة من العراق خصوصا شمال و شرق العراق.

جديد اب برس​

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كما حذر الفلكي عدنان الشوافي من مخاطر الأمطار الرعدية الشديدة المصحوبة بالبرد و السيول المرافقة لها و الرياح الشديدة للمنخفض، وحذر من من الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية واضطراب امواج البحر في البحر الأحمر و المتوسط، ودعى الى متابعة نشرات الطقس.

كما نوه الشوافي فيما يخص طقس اليمن كان الفلكي عدنان الشوافي قد أوضح ذلك في بيان سابق له أصدره السبت الماضي مشيراً الى نشاط الرياح المثيرة للغبار على السواحل و الصحاري و اضطراب أمواج البحر من الثلاثاء الى نهاية هذا الأسبوع، وأوضح بأن الرياح تكون شديدة من الاربعاء 11 مارس 2020 على باب المندب و سواحل لحج وتعز و جنوب الحديدة و تصل سرعتها الى 30 عقدة أعلى هبات لها تتجاوز 35 عقدة مثيرة للغبار و حركة الرمال، و يكون موج البحر عاصف ويتجاوز 3 امتار في باب المندب و السواحل الغربية و غرب خليج عدن، محذراً الصيادين ومرتادي البحر ودعى لتوخي الحذر من الرياح المثيرة للغبار و حركة الرمال و تدني الرؤية الأفقية.