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عدن - ياسمين التهامي - العميد المغربي: ما حصل اليوم مسرحية يريد بها طرف العدوان نقض اتفاق السويد

أكد رئيس ضباط الارتباط في الطرف الوطني العميد ياسر المغربي الإلتزام بالاتفاق رغم الاعتداءات المباشرة والمتكررة من قبل قوى العدوان على نقاط الرقابة بالحديدة وآخرها اليوم استهداف رقابة سيتي ماكس .. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك.

وقال العميد ياسر المغربي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)” قوى العدوان سحبت ضباط الارتباط التابعين لهم من نقاط الرقابة الخمس وضباطنا مازالوا في أماكنهم ونحمل قوى العدوان تبعات ما يحصل“.

جديد اب برس​

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وأضاف” ما حصل اليوم هو عبارة عن مسرحية يريد بها طرف العدوان نقض الاتفاق”.. مشيرا إلى أن ضابط من المرتزقة الذي أصيب بطلق ناري لم يكن في نقطة الرقابة منذ مساء أمس.

ودعا العميد المغربي قوى العدوان إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه بعيدا عن المناكفات السياسية والمسرحيات .. مؤكدا أن للصبر حدود.

كما دعا الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها وسرعة نشر المراقبين الأمميين في نقاط الرقابات .. محملا إياها مسئولية حياة ضباط الطرف الوطني في الرقابات.