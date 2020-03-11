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عدن - ياسمين التهامي - معركة الحسم تقترب.. قوات الحوثيين تسيطر على مواقع استراتيجية مطلة على مدينة مأرب

اكدت مصادر ميدانية سيطرة قوات صنعاء على الطلعة الحمراء، بعد ساعات من تصديها لزحف كبير نفذته قوات التحالف باتجاه جبل المشجح وهيلان في صرواح.

واوضحت المصادر أن قوات صنعاء تمكنت من تطهير الطلعة الحمراء الاستراتيجي، بعد تنفيذ التفاف ناجح عبر تباب البراء، مما أدى إلى احكام السيطرة الكاملة على الطلعة الحمراء في جبهة صرواح.

وأضافت المصادر أن قوات صنعاء، تمكنت من الحاق خسائر فادحة في صفوف قوات التحالف ، أثناء التصدي لزحف كبير نفذته الأخيرة، مدعوم بغطاء جوي، باتجاه جبل المشجح وهيلان والعطيف .

واشارت المصادر بأن الشعاب في جبل المشجح تمتلئ بجثث عشرات القتلى والجرحى من قوات التحالف الذين قتلوا بنيران صنعاء أثناء محاولة الزحف.

جديد اب برس​

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