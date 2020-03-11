شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..إعلان مفاجىء عن اكتشاف عدد قياسي من حالات الاصابة الجديدة بفيروس "كارونا"في دولة خليجية كانت الأقل تسجيلا للاصابات ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 11-03-2020? - آخر تحديث الاربعاء 11-3-2020? عاجل ..إعلان مفاجىء عن اكتشاف عدد قياسي من حالات الاصابة الجديدة بفيروس "كارونا"في دولة خليجية كانت الأقل تسجيلا للاصابات ! أعلنت وزارة الصحة القطرية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كارونا" إلى "269" حاله بعد اكتشاف حالات جديدة بلغت "238" حاله . وأكدت الوزارة أن كافة المصابين خضعوا لعزل تام مشيرة إلى أن "90 بالمائة من الحالات الجديدة اكتشفت من خلال التقصي النشط جديد اب برس​ Advertisements ​ ​

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