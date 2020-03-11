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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل:القوات الامريكية تغزو اليمن بمساندة من الامارات..الان في مينا بلحاف..وتفاجئ اليمنيين بهذا القرار الصادم

قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة شرقي اليمن أن القوات الأمريكية المتواجده حالياً في ميناء بلحاف النفطي باشرت اليوم الأربعاء أول تحركاتها العسكرية في اليمن. وأكدت المصادر لـ”الميدان اليمني”، أن قوات الولايات المتحدة، أوقفت اليوم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية على الساحل الشرقي لليمن، بالتزامن مع إعلان الإمارات بدء تدريبات مشتركة. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ أمريكا أول تحركاتها العسكرية في اليمن

وقالت مصادر في شبوة أن العديد من الصيادين شكوا من منعهم من الإبحار عميقا في خليج عدن وتلقيهم تحذيرات من مغبة الاقتراب من مناطق تبحر فيها بوارج أمريكية.

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