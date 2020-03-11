شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة خليجية تتحدى كورونا وتمارس رغبتها المفضلة: هذه الهواية عندي أهم من الزواج.. مزاجي فوق كل شيء! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة كويتية تتحدث فيه عن أنباء منع “الشيشة” في المقاهي لمواجهة فيروس كورونا. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements أفعى الكوبرا المرعبة تهاجم ثعبان عملاق وتفترسه بسرعة خاطفة وهكذا كانت النهاية ..شاهد ​ ​ ​ ​​​ وقالت الفتاة خلال المقطع “والله يا جماعة أنا أكتر واحدة متأزمة من موضوع منع العوايل من الشيش، ما ينفع، أنا أهم شيء عندي الشيشة، أهم من الزواج ومن الاستقرار ومن الدنيا”. واختتمت الفتاة المقطع قائلةً “مزاجي فوق كل شيء”، فيما تداول نشطاء ومغردون الفيديو ساخرين من حديث الفتاة عن “الشيشة”.

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