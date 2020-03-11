شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة صغيرة كانها القمر تصب بفيروس كورونا ..شاهد كيف تعاملت مع امها ..موقف مؤثر للغاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة عمرها عامين أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

أخبار جديدة من الخليج 365:

Advertisements

أفعى الكوبرا المرعبة تهاجم ثعبان عملاق وتفترسه بسرعة خاطفة وهكذا كانت النهاية ..شاهد

​

​

​

​​​

الصورة التي نشرها الهلال الأحمر الفلسطيني تظهر والدها بالقرب منها وهو يرتدي الملابس البيضاء للوقاية من فيروس ابنته.

واعتبر الناشطون الصورة مؤثرة بل مبكية لحد كبير فكيف بإمكانك إقناعها بالابتعاد عن أمها وكيف ستتعامل مع الفيروس مع صغر سنها وجهلها بسوء الوضع الذي تمر به.

وكانت فلسطين قد سجلت حتى الآن 29 إصابة بالفيروس بعد اكتشاف حالات جديدة فر بيت لحم بالضفة الغربية.