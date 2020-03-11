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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد غياب طويل للفنان السوري وائل شرف والشهير بـ معتز باب الحارة انتشرت صورة جديدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث خلالها الجمهور عن تغير ملامحه وظهور علامات الكبر عليه .

وشارك الفنان وائل شرف جمهوره عبر الانستجرام صورة جديدة له بدت عليه معالم الكبر والشيب يغزو رأسه . --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • أسد الجبال يلتهم ‘‘طفل’’ عمره أربعة أعوام من قبضة والده ويقفز به مثل البرق.. والنهاية صادمة لاتصدق (شاهد) • هل تذكرون العقيد "معتز" بطل مسلسل باب الحارة .. شاهدو كيف أصبح شكله اليوم ..(صور صادمة) • أسد ضاري يهاجم 135 شخص ويلتهمهم بشكل مرعب ثم يأكل بجانبهم عشرين غزال .. شاهد كم يبلغ حجمة والمفاجأة التي عثرت عليها الشرطة في كهفه عند اقتحامة ..(فيديو مرعب) • هل تذكرون مذيعة قناة الحدث "لارا نبهان" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد عمليات التجميل ..ظهور صارخ يشع بالفتنة والجمال ..(فيديو) • جريمة مروعة إهتزت لها كل أرجاء المملكة.. سعودي راقب زوجته وعند نزولها من سيارة أوبر قام بهذا العمل المروع ..شاهد • أسد يعاشر إمرأة متزوجة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة غير متوقعة .. شاهد الفيديو Advertisements • هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال • هذة الفتاة السعودية وقعت في شباك مغترب يمني فخدعها بطريقة لاتخطر على بال أحد وتزوجها وأنجب منها .. وبعد ثمان سنوات حدثت مفاجئة مرعبة صعقت الجميع ..شاهد • الفنانة "هيفاء وهبي" تعلن عن علاجها الفعال الذي سيقضي على فيروس كورونا بشكل نهائي..شاهد • وردنا الان : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد • عاجـــل : حدث مرعب وخطير أٌطلق عليه"عاصفة التنين" سيضرب يوم غدا الخميس 8 دول عربية منها سوريا وتركيا .. (تفاصيل خطيرة) ---------------------------- وكتب الفنان وائل شرف تعليقا على قال فيه: ” اشتقنا لعيونكن الحلوين الله يحميكن” . وتفاعل الجمهور كثيرا مع صورة الفنان وائل شرف وعلقوا له تعليقات تشيد بأدواره وشخصيته فكتيوا له: ” معتز كبران وصاير زعيم، الشيب وقار يسلملي جمال ،أحلى عكيد ولله ،اشتقنالك،وين خيرية عنك” .

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