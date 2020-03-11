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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفديو.. ما حدث فوق قبره وأفزع الجميع .. لحظة دفن جثة مصاب إيراني بفيروس كورونا

تداول نشطاء ومغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر سقوط جثة لمتوفي أصيب بكورونا، وذلك أثناء عملية دفنه في إيران.

ونشر الناشط محمد مجيد الأحوازي مقطع الفيديو الذي أظهر محاولة مجموعة من الأشخاص دفن المتوفي بحذرٍ لمنع انتقال العدوى، إلا أنه سقط منهم في النهاية داخل مقبرته ما تسبب في فزع المتواجدين.

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شاهد بالفديو.. ما حدث فوق قبره وأفزع الجميع .. لحظة دفن جثة مصاب إيراني بفيروس كورونا

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