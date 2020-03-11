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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيع قناة الجزيرة "فيصل القاسم" يفاجئ الجميع ويكشف قبل قليل عن تفاصيل خطيرة حول فيروس كورونا والجهة التي تقف وراء ظهورة .. (فيديو صادم)

أعرب مذيع قناة الجزيرة الفضائية، فيصل القاسم، عن قناعته بكون فيروس (كورونا) المستجد؛ ما هو إلا لعبة كبرى لها أهدافها. وقال القاسم في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع (تويتر): "السؤال المحوري.. لماذا لم يتأهب العالم أجمع لمواجهة الفيروسات السابقة، التي كانت أخطر من كورونا بكثير كما يتأهب الآن، مع أن كورونا أقل ضرراً من غيره بمرات؟ ليتنا نعرف السبب وراء هذه اللعبة الخطيرة، ومن يقف وراءها ومن المستفيد الأكبر منها؟". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفديو.. ما حدث فوق قبره وأفزع الجميع .. لحظة دفن جثة مصاب إيراني بفيروس كورونا عبد الباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف تفاصيل جديدة عن مصير الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف ويتوقع تنفيذ حكم الإعدام قريباً مذيع قناة الجزيرة "فيصل القاسم" يفاجئ الجميع ويكشف قبل قليل عن تفاصيل خطيرة حول فيروس كورونا والجهة التي تقف وراء ظهورة .. (فيديو صادم) تحذير خطيــر..عليك ان تمتنع انت وكل افراد اسرتك وبشكل فوري عن هذه الأطعمه لأنها تسبب فشل كلوي وتدمر الكلى "فيديو" ! Advertisements وردنا الان.. خبير فلكي يطلق تحذيراً هاماً لكافة المواطنين حسناء جنوبية تصعق مهدي المشاط وتثير جنون كل القيادات الحوثية بهذا العمل الجريء في قلب العاصمة صنعاء ( شاهد 2 صور للحسناء الجنوبية ولن تصدق ماذا فعلت ) عاجل وخطير جدا ..أمريكا تباغت الجميع وتقلب الطاولة على رأس السعودية والامارات والشرعية وتجعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا قناة الـBBC.. تفاجئ الجميع وتكشف معلومات خطيرة من داخل القصر الملكي حول ماحدث قبل لحظات من اعتقال الامير محمد بن نائف واحمد بن عبدالعزيز وأجبر ولي العهد على اتخاذ هذه القرارات المفاجئة.. (شاهد فيديو) بريطانيا تباغت الجميع وتزف بشرى سارة للبشرية كلها..حتى لو اصابك فيروس كورونا القاتل فسوف تعيش وتعود صحتك اليك اذا اتبعت هذه الخطوات والا ستدفع حياتك ثمنا وأضاف: لعبة الكورونا الكبرى محبوكة جيداً، بحيث تنفي نظرية المؤامرة فوراً، فمن يزعم أنها لعبة من الدول الكبرى، سيردون عليه فوراً بالقول: إن الفيروس وصل إلى كل الدول العظمى.. لكن هل هذا الرد ينفي أنها لعبة؟ ما رأيكم؟ وعلى الرغم من ذلك، أتاح "القاسم" الرأي المخالف له، حيث قال في تغريدة ثالثة: بعيداً عن التكهنات ونظريات المؤامرة: الدكتور إيان ليبكين، أشهر طبيب أمريكي، ساعد الصينيين عام 2003 في مكافحة مرض ( سارز) والآن يساعدهم في مكافحة كورونا يقول: الكورونا ليس من صنع البشر، بل هو من الطبيعة، وبالتحديد من الحيوانات البرية، وعلى البشرية جمعاء أن تتبادل المعلومات لمكافحة الوباء.

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