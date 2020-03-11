إب: مضطرب نفسي يقتل أحد أقاربه ويصيب والده في مديرية الشعر

أقدم مواطن على قتل أحد أقاربه وإصابة والده بإصابات بالغة في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن مواطن يقول الأهالي أنه يعاني من أمراض نفسية، يُدعى" يوسف عايض العميسي" قام بطعن والده وابن أخيه "هيثم محمد عايض"، ماأدى إلى وفاة الأخير وإصابة والده بإصابات بالغة نقل على إثرها للعناية المركزة في أحد مستشفيات مركز المحافظة.



وأضافت المصادر أن حالة الأب حرجة جداً.



وأشارت المصادر أن الجاني قتل برصاص أحد أقاربه بعد ارتكاب جريمته.



ويوم أمس نفذ عدد من أبناء مديرية الشعر وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قتلة أسرة "عبده علي الصايدي" التي تم قتل 4 منها من قبل مسلحون من ذات الأسرة قبل نحو عامين في خلافات على الأراضي بمنطقة العود.



وتشهد عدد من مدن محافظات إب، الخاضعة للحوثيين، جرائم جنائية بشعة تحمل طابع الأسرية في ظل احتكام المواطنين للسلاح في حل مشاكلهم الشخصية نتيجة غياب القانون ومحاكم التقاضي.



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