وفد المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي القيادات النسائية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

التقى الوفد الأممي من مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن” مارتن غريفيث” برئاسة السيد اندرو مارشل مستشار المبعوث الأممي، بالقيادات النسائية في حضرموت يوم أمس الثلاثاء متمثلة بعضوات المكتب التنفيذي بالمحافظة وعمادة كليات جامعة حضرموت والإدارات العامة والقيادات والناشطات في حقوق المرأة.



وأشاد مستشار المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بتجربة حضرموت في الأمن والسلام والريادة في تمكين المرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار في المحافظة معتبراً أن اهتمام المحافظة بالقيادات النسائية يجسد وعي حضرموت بأهمية العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرصة للجميع بالمساهمة في تنمية البلاد.

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وفي اللقاء أوضحت القيادات النسائية الدور الكبير للمرأة الحضرمية منذ فترة الأربعينات من القرن الماضي والتي مثلت تلك الحقبة ريادة النساء في مجال التعليم والصحة والصحافة وغيرها من المجالات.

وبين النساء أن دور المرأة في حضرموت استمر في المراحل التي مرت بها المحافظة والتي تؤكد حق المرأة كشريك في التنمية والسلام والاستقرار في ظل قيادة راعي السلام الاول اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية نتيجة جهوده ومساندته للمرأة الحضرمية وإصدار القرارات لتمكين المرأة ووصولها الى صنع القرار ودعمه لإشراك المرأة في عملية السلام والقرار الأممي 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام والقرارات الصادرة لعدد 6 مديريات كإدارت للمرأة.

كما تحدثت النساء عن دعم سيادة المحافظ لمؤتمر المرأة في حضرموت الممول من الوكالة الألمانية GIZ والذي أعطى رسالة قوية على مستوى الداخل والخارج بأن المرأة أصبحت جزءاً فاعلاً وناشطاً في التنمية مما يؤكد مستوى الأمن والسلام الذي تعيشه حضرموت.

وأكدت القيادة تطلع المرأة في حضرموت لإعداد الرؤية الاستراتيجية لتمتين المرأة والتي تمنح للمرأة الحضرمية بأن تحصل على حقها كامل في مختلف الوزارات والهيئات العليا على مستوى الحكومة والسلك الدبلوماسي وعلى نسبتها في المشاركات الخارجية وأن يكون لها دوراً في مسار السلام في إطار اللجان المختلفة المعنية بالسلام.

وطالبت القيادات النسوية بضرورة مراعاة حق المرأة الحضرمية من قبل المنظمات الدولية وفي ختام اللقاء تم تسليم رئيس الوفد الأممي السيد اندرو مارشل نسخة من توصيات مؤتمر المرأة معربات عن شكرهن وتقديرهن للوفد على لقائه واهتمامه بتطلعات المرأة الحضرمية.