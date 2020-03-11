شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مُفزعة.. أردني خنق شقيقته حتّى الموت ثمّ ألقاها في حفرة وطمرها بالتراب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكشّفت معلومات جديدة عن جريمة قتل أردنية على يد شقيقها بمحافظة مادبا في الأردن عام 2016، بعد أن شكّ بسلوكها، وسعى الجاني طيلة أربعة سنوات لإخفاء الحقيقة وراءها.

وكان ألقي القبض على القاتل قبل أيام، واعترف أنه خنق شقيقته بكلتا يديه لمجرد خلافات دارت بينها وبين عائلتها التي عادت إليها على اثر خلافها مع زوجها ، تركت البيت وعادت إلى بيت أهلها.

جديد "الخليج 365"

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وأرشد القاتل الأجهزة المختصة الى مكان دفن جثة شقيقته من اجل استخراجها.وفق “رؤيا”

وتشير المعلومات إلى إن التحقيق استمر لأكثر من 10 ساعات بدأ منذ منتصف ليلة الثلاثاء مع شقيق المغدور الذي دارت الشبهات حوله لينهار معترفا بارتكاب جريمته وقتله شقيقته العشرينية خنقا بكلتا يديه بضغطه على رقبتها حتى فارقت الحياة لشكه بتصرفاتها وسلوكها ومن ثم إلقاءها في إحدى الحفر وطمرها بالتراب .

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد للمتهم وقرر توقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد .





وكان تم في عام ٢٠١٦ الإبلاغ عن فقدان وتغيب سيدة عن منزلها من قبل ذويها، وجرى التعميم عن تلك السيدة واعتبارها متغيبة عن منزلها منذ ذلك التاريخ .