الخبير الفلكي عدنان الشوافي.. منخفض جوي عالي الفاعلية على الشرق الأوسط (تفاصيل التأثيرات المتوقعة على دول المنطقة)

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عدن - ياسمين التهامي - بناء على صور و خرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس متوقع منخفض جوي متعمق على الشرق الأوسط من الخميس الى السبت 14 مارس 2020، يجلب أمطار رعدية غزيزة مصحوبة بالبرد و الرياح الشديدة، تسبب تدفق السيول ولا يستبعد التاثيرات الفيضانية على بعض المناطق، و اضطراب الأمواج في البحر المتوسط و البحر الاحمر.
تأثيرات المنخفض تبدا من الفجر الباكر ليوم الخميس 12 مارس 2020 على مصر ويتركز على صحراء شمال غرب مصر و السواحل الشمالية و يصل تاثيراته الى اجزاء واسعة من المناطق الوسطى حتى القاهرة و سيناء، بينما صحراء جنوب غرب مصر تشهد نشاط الرياح المثيرة للغبار ومن مساء الخميس يبدا تأثيراته بالامطار الغزيرة على فلسطين و لبنان و الاردن و سوريا حيث يغطي الهطول معظم مناطق هذة البلدان كما تشمل تاثيرات المنخفض بامطار غزيرة أجزاء من شمال السعودية بينما تنشط الرياح المثيرة للغبار و الاتربة على مناطق واسعة في المناطق الوسطى و شمال شرق السعودية و الكويت و تصل تاثيرات المنخفض يوم الجمعة الى العراق لتهطل الأمطار على مناطق واسعة من العراق خصوصا شمال و شرق العراق.
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وننبه من مخاطر الأمطار الرعدية الشديدة المصحوبة بالبرد و السيول المرافقة لها و الرياح الشديدة للمنخفض، وكذلك من الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية واضطراب امواج البحر في البحر الأحمر و المتوسط، وندعو الى متابعة نشرات الطقس.
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