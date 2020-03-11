منع مدير أمن عدن وقيادات في الإنتقالي الجنوبي من العودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

أكدت مصادر جنوبية، أن السلطات الأردنية منعت اليوم الاربعاء مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شايع، وقيادات في المجلس الإنتقالي الجنوبي، من العودة إلى العاصمة عدن .

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ونقلت وسائل إعلام متفرقة عن مصادر في الإنتقالي الجنوبي، أن السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء في عمان، منعت كلا من اللواء شلال علي شائع، وعضوي الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي رئيس وحدة التفاوض في المجلس، وعبدالرحمن شيخ، وأنيس الشرفي، والصحفي مختار اليافعي، من الركوب على متن الرحلة الجوية المغادرة باتجاه عدن.

وذكرت المصادر، أن السلطات الأردنية بمطار الملكة علياء، أبلغت القيادات أن هذه التعليمات صادرة من ”قيادة التحالف العربي”، في حين لم تكشف عن أسباب منعهم من العودة إلى عدن.

وفيما نقل إرم نيوز، عن مصادره أن إن قيادات الانتقالي الجنوبي في طريقها للعودة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وإن موقفا رسميا سيصدر من المجلس خلال الساعات القادمة.

أوردت جريدة عدن الغد عن عن قيادي في المجلس الانتقالي من الذين كانوا على متن الرحلة قوله أنهم ابلغوا ان الطائرة التي كان مقررا لها ان تقلهم تعاني خللا وانه لايمكن السفر.