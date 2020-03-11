عدن .. ورشة عمل توصي بتشكيل لجان مجتمعية لرصد حالات العنف الإجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أوصت ورشة عمل عقدت في العاصمة عدن، بتكثيف برامج توعوية للحد من العنف وتشكيل لجان مجتمعية لرصد وتوثيق الحالات ، وكذا توفير الحماية للراصدين من أجل الاستمرار بأعمالهم .

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وشددت الورشة التي أختتمت أعمالها اليوم،على اهمية دمج المفاهيم المتعلقة بمحاربة العنف بمناهج التعليم ، وإعادة صياغة بعض القوانين الرادعة والمنظمة للحماية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ، وبناء قدرات العاملين بأجهزة الحماية وبما فيهم الأطباء الشرعيين ، بالإضافة إلى خلق شراكة حقيقية بين الحكومة والمفوضية السامية للحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وناقشت الورشة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بتمويل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وشارك فيها 35 مشارك ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني و اعضاء اللجنة الفنية الحكومية الخاصة بإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل و الوزارات المعنية،اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم، تفعيل آليات حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي .

واوصت الورشة التي استمرت يومين بأهمية إشراك وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بتفعيل آليات حماية المرأة من من العنف القائم على النوع الاجتماعي .

واوضحت مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية بعدن يسرى البكري ،بأن حالات العنف ضد المرأة في ازدياد نتيجة لحالات النزاع المسلح في اليمن ، وهو الأمر الذي تسعى من خلاله المفوضية بالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للحد من الانتهاكات المتكررة بحق الفئات الأكثر ضعفاً لاسيما المرأة .