شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. مشاهد تحبس الانفاس.. أسد يلتهم "جنين" قبل ولادته عقب فتح بطن الأم والبدء في التهامه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو لأسد يسحب جنين لجاموس قبل أن يولد ويستعد لأكله، في مشهد غاية في القسوة.



وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره في جنوب أفريقيا الأسد يسحب الجنين الذي لم يولد بعد من الجاموس وقتله وبدأ بأكله، بجانب ثلاثة أسود من الذكور أخرين وانثى واحدة.

جديد "الخليج 365"

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وبدأ الأسود الثلاثة بعد ذلك في تناول الجاموس الأم بعد قتلها هي الأخرى، حيث كانت ملقاة على ظهرها في لقطات، تم تصويرها من قبل زوجين في حديقة كروجر الوطنية.