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لن تصدق.. مشاهد تحبس الانفاس.. أسد يلتهم "جنين" قبل ولادته عقب فتح بطن الأم والبدء في التهامه

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو لأسد يسحب جنين لجاموس قبل أن يولد ويستعد لأكله، في مشهد غاية في القسوة.


وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره في جنوب أفريقيا الأسد يسحب الجنين الذي لم يولد بعد من الجاموس وقتله وبدأ بأكله، بجانب ثلاثة أسود من الذكور أخرين وانثى واحدة. 

 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وبدأ الأسود الثلاثة بعد ذلك في تناول الجاموس الأم بعد قتلها هي الأخرى، حيث كانت ملقاة على ظهرها في لقطات، تم تصويرها من قبل زوجين في حديقة كروجر الوطنية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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