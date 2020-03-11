تصعيد خطير في محافظة عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
صعدت قوات الحزام الأمني الممولة اماراتيا، اليوم الاربعاء، من حملة الاعتقالات التي تقوم بها بشكل واسع في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن.
وقال مصدر محلي في عدن إن قوات الحزام الأمني بررت حملة الاعتقالات التي نفذتها، بانها ضد اشخاص “وقفوا خلف أعمال عنف وفوضى في المدينة”.
وأشار المصدر إلى أن قوات الحزام الأمني انتشرت بمدرعاتها وأطقهما في مداخل الشبخ عثمان ودار سعد وما بينهما من مناطق، وقامت باستحداث حواجز تفتيشية جديدة بالقرب من تقاطعات مؤدية من المديريتين وإليهما.
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