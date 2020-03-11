شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل: مصير مؤلم ومحزن للفنان الكبير ‘‘كاظم الساهر’’ والحزن يجتاح الوطن العربي.. شاهد مصيره المرعب؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : مقتل الممثل الشهير "رامز جلال" أثناء تنفيذ مقلب بفنانة لبنانية .. وقناة mbc تصدر بيان رسمي وشقيقه يكشف التفاصيل!! (شاهد) شاهد : كيف تم طرد الإعلامية ”علا الفارس“ من قناة الجزيرة بعد ارتكابها هذا العمل الصادم .. شاهد في غاية الخطوره.. “رويترز” تفجر مفاجأة من العيار الثقيل هذا اول ما طلب الأمير‘‘محمد بن سلمان‘‘ من عمة للإفراج عنه؟؟والأخير يوجه رسالته الأخيرة لأسرته..شاهد سم قاتل : شرب القهوة في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك

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