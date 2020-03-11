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عدن - ياسمين التهامي - اطاحة القائد الكبير بسهولة وبدم بارد بطعنة من الخلف ...تفاصيل

لقي قائد عسكري مصرعه ، اليوم الأربعاء على يد نائبه في مدينة الضالع جنوبي البلاد . وقالت مصادر محلية إن قائد موقع الخزان بمعسكر اللواء 33 مدرع علي سعيد المصنعة قتل على يد نائبه ويدعى "غسان قاسم البم" لأسباب غير معروفه.

ولاحقا أكدت مصادر محلية قيام شقيق المجني عليه بملاحقة الجاني وقتله في منطقة الأسلاف جنوبي مدينة الضالع. جديد اب برس​ Advertisements ​ وتشهد محافظة الضالع الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي انفلات أمني غير مسبوق وسط عجز الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي عن ضبط الأوضاع الامنية في المحافظة.

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