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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:القبض على شلال واخرين من قيادات الانتقالي من قبل السلطات الاردنية

منعت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، من العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على متن رحلة جوية من عمان إلى عدن. وقالت مصادر مطلعة في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء في عمان، منعت كلا من اللواء شلال علي شائع، وعضوي الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي رئيس وحدة التفاوض في المجلس، وعبدالرحمن شيخ، وأنيس الشرفي، والصحفي مختار اليافعي، من الركوب على متن الرحلة الجوية المغادرة باتجاه عدن. جديد اب برس​ Advertisements ​ وذكرت المصادر، أن السلطات الأردنية بمطار الملكة علياء، أبلغت القيادات أن هذه التعليمات صادرة من ”قيادة التحالف العربي”، في حين لم تكشف عن أسباب منعهم من العودة إلى عدن. وقالت المصادر إن قيادات الانتقالي الجنوبي في طريقها للعودة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وإن موقفا رسميا سيصدر من المجلس خلال الساعات القادمة. ولاحقا علق نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، قائلا: ”لا تتعجلوا ننتظر التوضيح وملابسات الأمور، ثم ستجدون كل شي واضحا“. وأضاف بن بريك في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ دون الإشارة صراحة إلى منع قادة المجلس من القدوم لعدن: ”التحالف بالنسبة لنا خيار استراتيجي، وأي خطأ وارد ويصحح ويعالج، وأي تماد في الخطأ سيؤدي إلى انتكاسات غير محمودة العواقب على الجميع“، حسب تعبيره. وتابع القيادي في المجلس الانتقالي: ”لهذا نكرر السعودية وقيادتها للتحالف محل ثقتنا وتقديرنا ونحن شركاء في المصير“.

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