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عدن - ياسمين التهامي - بيان يكشف الإمارات تستولي وبشكل رسمي على النفط اليمني بتصريح من المملكة

كشفت مصادر يمنية، عن إجراءات إماراتية للهيمنة على مواقع نفطية حيوية في المياه اليمنية، في خطوة إضافية لوضع يدها على ثروات البلد الذي تمزقه الحرب منذ نحو خمس سنوات.

جديد اب برس​

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ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصادرقولها، إن الإمارات حددت 7 قطاعات بحرية للبدء بالتنقيب عن النفط فيها، بعد دراسة هذه المواقع بعناية منذ عام 2016.

واضاف المصدر أن أربعة من هذه القطاعات في البحر العربي وخليج عدن، والباقي في الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، منها مواقع في رأس عمران القريبة من باب المندب.

ومنذ انطلاق عاصفة الحزم في 2015، استغلت دولة الإمارات وجود التحالف العربي، والوضع الهش في المنطقة، وبسطت نفوذها على المنافذ التجارية الحيوية والجزر الاستراتيجية، من خلال جماعات مسلحة موالية لها.