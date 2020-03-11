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عدن - ياسمين التهامي - 70 المتبقي 50:اجهزة فحص فيروس كورونا في المنفذ اليمني القادمة من هاذة الدولة

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان الیوم بالعاصمة المؤقتة عدن، عن تزوید المنافذ

ومراكز العزل المخصصة لمجابھة فیروس "كورونا" بعدد من المحافظات بأجھزة

قیاس حراره لیزریة مقدمة من منظمة الصحة العالمیة.

وأضاف مدیر عام ادارة الأمراض والاوبئة بالوزارة الدكتور أدھم الدندرواوي، أن

المنافذ ومراكز العزل تسلمت الدفعة الثانیة البالغة 70 جھازا لترتفع عدد الأجھزة

المسلمة الیھا والمقدمة من منظمة الصحة العالمیة الی 120 جھازا.

وأردف الدكتور أن الأجھزة ستعزز أداء المنافذ والمراكز ضمن الاجراءات

الاحترازیة.

منوھا إلى خطة الوزارة في مواجھة الفیروس من خلال التوعیة وطبع الكتیبات

والمنشورات للاحتراز من الفیروس ومواجھتھ. جديد اب برس​ Advertisements ​

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