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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل وردنا:مليشيا تابعة للإنتقالي المدعوم إماراتيا تنتشر في شوارع عدن وتنفذ حملة اعتقالات

إنتشرت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اليوم الاربعاء في أحياء وشوارع العاصمة المؤقتة عدن. وقال مصدر محلي إن قوات تابعة للحزام الأمني في العاصمة المؤقته عدن عاودت الانتشار في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد وشنت حملة اعتقالات لاشخاص قالت إنهم يقفون خلف أعمال عنف وفوضى في المدينة. جديد اب برس​ Advertisements ​ وأضاف المصدر إن أطقم ومدرعات وجنوداً تابعين لقوات الحزام الأمني انتشرت في مداخل مدينتي الشيخ عثمان ودار سعد والمناطق الواقعة بينهما وأستحدثت حواجز تفتيش جديدة بالقرب من تقاطعات الطرق المؤدية من وإلى المدينتين. وأفاد أن الاطقم انتشرت ايضا في جولة عبد القوي الفاصلة بين حي الهاشمي وعبد القوي وفي دوار السفينة عند مدخل مديرية دار سعد واقتحمت أحياء المحاريق والسيلة لتعقب أشخاص قالت إنهم هددوا تجار ورجال أعمال في حي السيلة.

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