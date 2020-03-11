شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى الكوبرا تباغت مصور حاول التقاط صور لها وتهاجمه بأقوى سلاح لديها ..شاهد كيف كانت النهاية وماحدث له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا مصور مجنون من الموت المحقق فى جنوب أفريقيا عندما قام بتصوير "الكوبرا الموزمبيقية"، وهى من أخطر المخلوقات فى جنوب أفريقيا، حيث يمكنها بخ السم من مسافات بعيدة ليخترق الجلد ويسبب الوفاة. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements أفعى الكوبرا المرعبة تهاجم ثعبان عملاق وتفترسه بسرعة خاطفة وهكذا كانت النهاية ..شاهد ​ ​ ​ ​​​ ويدعى المصور "ريان" عندما كان فى رحلة سفارى ولاحظ وجود الكوبرا فبادر بالتقاط صوراً لها وهى تقذف السم فى الهواء، وشاهدته الكوبرا فوجهت سمها نحوه، ولكنه نجا من هذا الموت المحقق بالرغم من قرب مسافته بالكوبرا خلال 2 متر فقط.

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