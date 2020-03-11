شكرا لقرائتكم خبر عن 6أسباب تؤدي للإصابة بـ‘‘عسر الهظم’’ تجنب الوقوع فيها للحفاظ على معدة نقية وصحة دائمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الجهاز الهضمي أحد الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان، لذا فإن العناية بصحته ضرورية للحيلولة دون الإصابة بالكثير من الأمراض التي قد تشكل خطراً على حياة الإنسان.

وبما أن عسر الهضم يعد من أهم المشاكل الهضمية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، فلا بد من معرفة الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة. فيما يلي مجموعة من الأسباب التي تؤدي للإصابة بعسر الهضم وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية:

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1- انخفاض حمض المعدة

يعتبر حمض المعدة أمر حيوي للمساعدة على الهضم السليم وخاصة للأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك. لذا يجب تجنب الإفراط في تناول هذه المأكولات التي تتطلب المزيد من أحماض المعدة لهضمها.

2- تناول الطعام بسرعة

إن تناول الطعام بسرعة أثناء مشاهدة التلفزيون، أو العمل على الكمبيوتر، يرسل رسائل خاطئة إلى دماغك لإنتاج هرمونات التوتر وزيادة نشاط الدماغ لمعالجة المعلومات، عوضاً عن رسائل لإنتاج العصارات والأنزيمات الهاضمة، ما يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم.

3- تناول الكثير من السكر والكربوهيدرات المكررة

إن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات مثل الحلويات والمعكرونة والبطاطا والأطعمة المعالجة، يغذي البكتريا الضارة في الأمعاء والمعدة والتي تؤثر سلباً على عملية الهضم.

4- تناول الطعام في وقت متأخر

جميع أعضاء الجسم لديهما نمط يومي، بما في ذلك الجهاز الهضمي، الذي يميل إلى أن يكون أكثر نشاطاً خلال النهار، أما في الليل فإن الجسم يحتاج إلى التعافي وإصلاح الأنسجة التالفة، ويحتاج الدماغ لمعالجة جميع المعلومات والعواطف من اليوم السابق، مما يعني عدم وجود وقت للهضم، فيبقى الطعام في المعدة لوقت أطول ويؤدي إلى عسر الهضم. لذا يجب تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وقبل النوم.

5- تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية

تتطلب عملية الهضم وقتاً طويلاً قد يصل إلى 8 ساعات حتى تنتقل الوجبة بأكملها من المعدة إلى الأمعاء الغليظة، لذا لا بد من ترك وقت كاف بين كل وجبة وعدم تناول الوجبات الخفيفة أبداً.

6- عدم مضغ الطعام بشكل جيد

إن مضغ الطعام بشكل صحيح، يعمل على تحويل الطعام إلى كتل طرية يسهل هضمها في المعدة، وعلى العكس فإن عدم مضغ الطعام بشكل جيد، يبقي الطعام في حالة أكثر صلابة ويجعل مهمة هضمه أكثر صعوبة.