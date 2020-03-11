شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون مغنية ‘‘بنت مكة’’ التي أشعلت ضجة عارمة في السعودية؟ شاهدوا المفاجأة المزلزلة التي حدثت اليوم بشأنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مغنية الراب السعودية أصايل البيشي ، صاحبة أغنية ” بنت مكة “، عن تحضيرها لمفاجأة جديدة ، وطالبت الجمهور بأن يترقبوها تمهيدا لطرحها في الفترة المقبلة.

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ونشرت أصايل مقطع فيديو قصير عبر حسابها على “إنستقرام ” ظهرت فيه وهي تستخدم خاصية ”الفلتر“ وتخلت عن المكياج تماما وتركت تعليقا باللغة الإنجليزية بما يعني: ”لا أستحق كل هذا العناء“.

وبعد ذلك شاركت أصايل البيشي الجمهور بمقطع فيديو آخر كشفت فيه عن أغنيتها المفضلة وكانت تؤدي مقطعا منها، معلنة مفاجأة بتحضيرها أغنية جديدة في الكواليس،وعلقت أصايل البيشي قائلة: ”أغنيتي المفضلة دي اليومين، حسمعكم شي حلو قريب“.

وكانت مغنية الراب أصايل البيشي، قد أصدرت الشهر الماضي، أغنية أطلقت عليها ”بنت مكة“، ونشرتها في مقطع تضمن لقطات لفتيات صغيرات يرقصن على الموسيقى.

فيما تم التحقيق معها وتم الإفراج عنها وقالت مغنية الراب إنها خضعت للتحقيق لعدم امتلاكها ترخيصا لتصوير فيديو كليب، مؤكدة أن المشكلة لم تكن في الأغنية كما أشيع، بل في إجراءات متعلقة بالترخيص.