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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا ..أمريكا تباغت الجميع وتقلب الطاولة على رأس السعودية والامارات والشرعية وتجعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا

اتهم التقرير السنوي للخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بقتل المدنيين.

وأكد “التقرير” أن غارات التحالف في اليمن أدت لخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.

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عاجل وخطير جدا ..أمريكا تباغت الجميع وتقلب الطاولة على رأس السعودية والامارات والشرعية وتجعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا

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وأضاف تقرير الخارجية الامريكية أن السعودية لم تحاكم أيا من المتهمين المشار لهم بتقرير فريق تقييم الحوادث باليمن الذي تم تقديمه في السابق.

انقلاب أمريكي على التحالف بقيادة السعودية

وأشار التقرير إلى أن النظام السعودي لم يعاقب في حالات عدة مسؤولين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان ولم تحقق معهم.

من جهة ثانية أكد مراقبون للتقرير الأمريكي أن التقرير يوحي بنبرة مغايرة عما كانت عليه في السابق تجاه عمليات التحالف في اليمن، ما يشير إلى مرحلة جديدة من الضغوط قد يواجهها التحالف قد تؤثر سلباً على استعادة المناطق المحررة حد زعمهم.