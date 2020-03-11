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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة الـBBC.. تفاجئ الجميع وتكشف معلومات خطيرة من داخل القصر الملكي حول ماحدث قبل لحظات من اعتقال الامير محمد بن نائف واحمد بن عبدالعزيز وأجبر ولي العهد على اتخاذ هذه القرارات المفاجئة.. (شاهد فيديو)

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة الـBBC.. تفاجئ الجميع وتكشف معلومات خطيرة من داخل القصر الملكي حول ماحدث قبل لحظات من اعتقال الامير محمد بن نائف واحمد بن عبدالعزيز وأجبر ولي العهد على اتخاذ هذه القرارات المفاجئة.. (شاهد فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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