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صنعاء - ياسمين الخيامي - بريطانيا تباغت الجميع وتزف بشرى سارة للبشرية كلها..حتى لو اصابك فيروس كورونا القاتل فسوف تعيش وتعود صحتك اليك اذا اتبعت هذه الخطوات والا ستدفع حياتك ثمنا

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كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تباغت الجميع وتزف بشرى سارة للبشرية كلها..حتى لو اصابك فيروس كورونا القاتل فسوف تعيش وتعود صحتك اليك اذا اتبعت هذه الخطوات والا ستدفع حياتك ثمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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