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لقاء في عدن يناقش تنظيم دورات تدريبية للشباب العاطلين عن العمل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

لقاء في عدن يناقش تنظيم دورات تدريبية للشباب العاطلين عن العمل

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عدن - الخليج 365

ناقش مدير عام مديرية المنصورة، بمحافظة عدن، محمد عمر البري، اليوم الاربعاء، مع مبادرة الإحسان بالإحسان، الترتيبات اللازمة لتنظيم دورات تدريبية للشباب العاطلين عن العمل .

وأستمع البري في اللقاء من رئيس المبادرة، ياسين حمود ، إلى شرح واف عن الأعمال والأنشطة العلمية التي تنفذها المبادرة لتأهيل وتدريب الشباب خاصة العاطلين عن العمل .. مشيراً إلى أن المبادرة تعتزم إقامة دورات تدريبية مخفضة للشباب بمديرية المنصورة في مجالات إدارة المنظمات ، ومشاريع التنمية البشرية ، والإسعافات الأولية ، والخياطة ، والكوفير ، وغيرها .

وخلال اللقاء، أكد مدير عام المنصورة محمد البري، أهمية تنفيذ المشروع في إكساب الشباب المهارات والخبرات العلمية والعملية الذي يتطلبه سوق العمل لتحسين من وضعهم المعيشي .. مبدياً استعداد قيادة السلطة المحلية على تسهيل وتيسير عمل المبادرة الشبابية لما من شأنه تنفيذ هذا المشروع العلمي الهام .  

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