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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع .. توجيهات عسكرية برفع الجاهزية القتالية للواء الخامس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365
وجه العميد أحمد محمد سمنان أبو فارس قائد اللواء الخامس قوات خاصة المرابط في جبهات الضالع برفع درجة الجاهزية القتالية لمنتسبي اللواء، أثناء زيارته للقوات المرابطة في جبهة الفاخر بمريس في الضالع جنوبي اليمن.
وقال سمنان ان التوجيهات الجديدة، تأتي وفقًا للاستعداد القتالي لألوية القوات المشتركة وألوية المقاومة الجنوبية بمحور الضالع لمواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية.
وأكد العميد سمنان أن مليشيات الحوثي الانقلابية قد تجاوزت الجماعات الإرهابية من خلال العبث بحال المواطنين وقصفها للقرى والمناطق المحيطة بجبهات القتال واستهداف المدنيين دون وازع من دين أو قيم أخلاقية لدى تلك الفئة الباغية.
وشدد برفع اليقظة وحالة التأهب والاستعداد لمواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية وقال إن قواتنا لن تكون في وضع الدفاع بل في موقع الهجوم.
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