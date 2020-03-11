بن بريك يجدد تمسك الإنتقالي بإتفاق الرياض ويدعو لتعزيز الصف الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

عدن - الخليج 365

جدد رئيس الجمعية الوطنية، في المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، التأكيد على تمسك قيادة المجلس الانتقالي وكل أبناء الجنوب الأحرار باتفاقية الرياض، مجدداً دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، لكل المكونات السياسية والاجتماعية والأطياف والأحزاب بما فيهم جنوبيي الشرعية، للحوار بهدف توحيد الصف وتعزيز حب الوطن.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاربعاء، في العاصمة عدن، الدكتورة ألفت الدبعي، أستاد علم الاجتماع بجامعة تعز، عضوة التضامن النسوي.

وناقش اللواء بن بريك مع الدكتورة الفت أسباب تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، والظواهر السلبية الموجودة في المحافظات المحررة في ظل انعدام دور الدولة، وكذا العراقيل التي تقف حائلاً أمام ايقاف هذه الحرب المندلعة منذ أكثر من 5 سنوات.

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كما استعرض اللواء بن بريك وضع الجبهات المشتعلة في الجنوب وركودها في الشمال، وكذا الخروقات التي تقوم بها الحكومة اليمنية لبنود اتفاق الرياض، ومنها عدم الانسحاب من مناطق الجنوب المحررة والتوجة إلى القتال في الجبهات الشمالية.

وتطرق اللقاء ، إلى حرب الخدمات المُفتعلة والتي تمارس على أبناء الجنوب بشكل ممنهج، والمتمثلة في عرقلة صرف مرتبات الموظفين في جميع القعاعات الخدمية والعسكرية، في حين يتم سحب العديد من المبالغ من البنك المركزي في العاصمة عدن وتحويلها إلى المحافظات الشمالية، ناهيك عن شحة المياة وانقطاع الكهرباء وتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والتي نتج عنها ارتفاع فاحش في كل المواد الغذائية والاستهلاكية مما ضاعف من معاناة الشعب الجنوبي.

من جانبها أشادت الدكتورة ألفت، بالمهام الوطنية العظيمة التي تقوم بها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في الداخل والخارج، وعلى الانتصارات العظيمة التي حققها رجال المقاومة الجنوبية في الجبهات.

وشددت الدكتورة ألفت الدبعي على ضرورة التدخل من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، بالرقابة على المؤسسات في ظل التقاعس الحاصل من قبل الحكومة اليمنية.