شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : دقة ساعة الصفر على تعز : معسكرات الإصلاح تتعرض لهجوم كبير ومواجهات عنيفة تدور الآن ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مسلحون مدعومون من الإمارات , معسكراً للقوات الموالية لحكومة هادي في تعز .

وقالت مصادر محلية: إن مسلحين من كتائب ابي العباس -السلفية المدعومة من الإمارات- هاجموا معسكر قوات الامن الخاصة الموالي للاصلاح في منطقة الخيامي غربي تعز , واندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين .

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وأضافت المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى من الطرفين واضرار في المناطق السكنية المجاورة .

إلى ذلك، تصاعدت حدة التوتر في الريف الجنوبي الغربي لتعز، الاربعاء، مع حشد اطراف الصراع المحلية لقواتهما تمهيدا لمعركة فاصلة.

وقالت مصادر محلية: إن عناصر تابعة لطارق صالح المدعوم إماراتيا انتشرت في عدة مناطق بالحجرية خصوصا مديرية المواسط.

يتزامن ذلك مع دفع الاصلاح بقوات جديدة إلى هذه المنطقة المطلة على باب المندب، ثاني اهم مضيق دولي، حيث تدفع تركيا بالإصلاح لاستحداث قاعدة لها هناك في حين تسعى الامارات لتعزيز الفصائل الموالية لها بفصل الريف الجنوبي الغربي وضمه إلى سلطة طارق صالح في المخاء.