شاهد.. حادثة لاول مرة في تاريخ البشرية.. اختفاء جنين في رحم أمّه بعد أسابيع من الحمل

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عدن - ياسمين التهامي - تفاجئت سيدة في بريطانيا بإختفاء جنينها بعد مرور أسابيع على حملها، فيما وصف الأطباء تلك الحالة بأنها "متلازمة التوأم المتلاشي".

وعلمت كيسليفونيا جيفينز، البالغة من العمر 28 عاماً، في الأسبوع 13 من الحمل، أن طفلتها بدأت في الاختفاء حينما أخبرها الأطباء بعدم تمكنهم من العثور على نبضات قلبها، في حين كان الجنين الآخر، وهو ذكر، ينمو بشكل طبيعي. وعندما ولدت السيدة تفاجئت بأن طفلتها المختفية تركت علامة على جسد مولودها الجديد، بنفس الشكل الذى ظهرت عليه عندما تم فحصها في الأسبوع العاشر من الحمل. جديد "الخليج 365" Advertisements وأكد الأطباء أن ما حدث للجنين الأنثي حالة وارد حدوثها لدى السيدات الحوامل بتوائم، حيث يختفي الجنين بفعل إجهاض تلقائي، لكنّه يمتصّ بواسطة الجنين الآخر أو الأم أو المشيمة.

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