عــــاجل : أول إصابة بـ”كورونا” في العاصمة وحكومة صنعاء تعيد صاحبها من حيث أتى (وثيقة رسمية)

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عدن - ياسمين التهامي - طالب المجلس الاعلى لتنسيق الشؤون الانسانية الأمم المتحدة بضرورة اقامة حجر صحي لموظفيها.. جديد "الخليج 365" Advertisements يأتي ذلك عقب اعادة صنعاء موظف اممي من مطار صنعاء يشتبه اصابته بالفيروس. وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن المجلس الاعلى أن الموظف الاممي لم يسمح له بالنزول من الطائرة الاممية بعدما تبين رفض الاردن نزوله في مطار عمان لاشتباه اصابته بالوباء العالمي. وأكدت الوثيقة ضرورة اخضاع موظفي الأمم المتحدة لحجر صحي خلال وصولهم صنعاء وفقا لبرتوكولات دولية لمدة لا تقل عن اسبوعين أو تخصيص مبنى مجهز للحجر تشرف عليه وزارة الصحة في صنعاء. وتحاول صنعاء الحد من تفشي الوباء في ظل الظروف الحالية التي تمر بها اليمن بعد تدمير غارات التحالف لمعظم القطاع الصحي وخروج البعض الاخر عن الخدمة فعل الحصار.

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