تعرف عليه.. هام لكل الرجال.. مأكولات تزيد من هرمونات الانوثة عند الرجال ( احذر منها )

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت دراسة جديدة تؤكد أن تناول بعض الأطعمة يؤدي إلى زيادة هرمونات الأنوثة المعروفة باسم "الاستروجين" لدى الرجال جدلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب موقع "ميديكل نيوز توداي"، من الطبيعي أن الرجال لديهم هرمون الاستروجين الذي له فؤاد على صحة الدماغ والقلب والعظام والعضلات والجهاز المناعي ولكن بنسبة محددة وزيادة هذا الهرمون يؤثر سلبا على مزاجه العام ورغبته الجنسية والخصوبة. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح الموقع أنه يوجد 10 مأكولات تزيد من هرمون الأنوثة لدى الرجال يجب أن يتناولهم الرجال بحذر وإذا شعر بتغير هرموني لديه يجب استشارة الطبيب المختص، مؤكدا وجود حقن لعلاج مثل تلك الحالات والتوازن الهرموني لدى الرجال. وضمت قائمة الأطعمة: "قرنبيط- الكرنب- الفاصوليا السوداء- فول الصويا- الفواكه المجففة- حبوب السمسم- ثوم- خوخ-التوت- التوفو وهي نوع من الجبن النباتي مصنوعة من حليب الصويا.

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