الفلكي الشوافي يكشف عن تفاصيل التأثيرات المتوقعة على دول المنطقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” عن منخفض جوي متوقع على الشرق الاوسط ، حيث قال: “بناء على صور و خرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس متوقع منخفض جوي متعمق على الشرق الأوسط من الخميس الى السبت 14 مارس 2020.

واشار الى ان المنخفض سيجلب أمطار رعدية غزيزة مصحوبة بالبرد و الرياح الشديدة، تسبب تدفق السيول ولا يستبعد التاثيرات الفيضانية على بعض المناطق، و اضطراب الأمواج في البحر المتوسط و البحر الاحمر.

Advertisements

وأوضح بأن تأثيرات المنخفض تبدا من الفجر الباكر ليوم الخميس 12 مارس 2020 على مصر ويتركز على صحراء شمال غرب مصر و السواحل الشمالية و يصل تاثيراته الى اجزاء واسعة من المناطق الوسطى حتى القاهرة و سيناء، بينما صحراء جنوب غرب مصر تشهد نشاط الرياح المثيرة للغبار ومن مساء الخميس يبدا تأثيراته بالامطار الغزيرة على فلسطين و لبنان و الاردن و سوريا حيث يغطي الهطول معظم مناطق هذة البلدان كما تشمل تاثيرات المنخفض بامطار غزيرة أجزاء من شمال السعودية بينما تنشط الرياح المثيرة للغبار و الاتربة على مناطق واسعة في المناطق الوسطى و شمال شرق السعودية و الكويت و تصل تاثيرات المنخفض الى العراق لتهطل الأمطار على مناطق واسعة من العراق خصوصا شمال و شرق العراق.

وحذر الفلكي عدنان الشوافي من مخاطر الأمطار الرعدية الشديدة المصحوبة بالبرد و السيول المرافقة لها و الرياح الشديدة للمنخفض، وحذر من من الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية واضطراب امواج البحر في البحر الأحمر و المتوسط، ودعى الى متابعة نشرات الطقس.

و فيما يخص طقس اليمن كان الفلكي عدنان الشوافي قد أوضح ذلك في بيان سابق له أصدره السبت الماضي مشيراً ان نشاط الرياح المثيرة للغبار على السواحل و الصحاري و اضطراب أمواج البحر من الثلاثاء الى نهاية هذا الأسبوع، وأوضح بأن الرياح تكون شديدة من الاربعاء 11 مارس 2020 على باب المندب و سواحل لحج وتعز و جنوب الحديدة و تصل سرعتها الى 30 عقدة أعلى هبات لها تتجاوز 35 عقدة مثيرة للغبار و حركة الرمال، و يكون موج البحر عاصف ويتجاوز 3 امتار في باب المندب و السواحل الغربية و غرب خليج عدن، محذراً الصيادين ومرتادي البحر ودعى لتوخي الحذر من الرياح المثيرة للغبار و حركة الرمال و تدني الرؤية الأفقية.