شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء ‘‘القرني’’ في الحدود اليمنية أثناء قتاله في صفوف القوات السعودية.. وبعد 4أيام كانت المفاجأة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر حفاوة الاستقبال للملازم أول في القوات السعودية سعيد بن سعدي القرني؛ أحد مصابي الحد الجنوبي، الذي وصل إلى مطار بيشة .

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وأظهر مقطع فيديو هذا الاستقبال للبطل “القرني” وقد أُهديت له باقات وأطواق من الورد.

وكان الملازم أول “سعيد القرني”؛ من أهالي مركز آل سلمة -جنوبي محافظة بلقرن، قد نجح في التغلب على إصابة تعرَّض لها في إحدى الجبهات القتالية في اليمن، قبل نحو ستة أشهر، وفاجأ رفاقه بالعودة حياً بعد أربعة أيام على فقدانه.

وأُصيب الملازم أول سعيد القرني؛ في إحدى المعارك التي تشهدها جبهة منطقة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة اليمنية، وافتقده زملاؤه أربعة أيام دون معرفة مصيره، وقام “القرني”؛ بربط مكان النزيف وإيقافه، رافضاً تسليم نفسه للعدو، وبجانبه سلاحه حتى التقى القوات السعودية، وتم إخلاؤه ببطولة.