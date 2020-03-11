شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تجدد الإتفاقيات الاساسية مع عدد من المنظمات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

عدن - الخليج 365

جددت الحكومة الشرعية اليوم الاربعاء، إتفاقياتها الأساسية مع عدد من المنظمات الدولية لمواصلة تنفيذ برامجها ومشاريعها في محافظات الجمهورية .

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وذكرت وكالة سبأ أن نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، وقع العاصمة عدن مع عدد من مدراء المنظمات الدولية على تجديد الاتفاقيات الأساسية للمنظمات لمواصلة تنفيذ برامجها ومشاريعها بالمجالات والقطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية.

وجرى التوقيع مع مدير منظمة العمل لمكافحة الجوع في اليمن اليكس ناوا، العاملة بمجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي والصحة النفسية والتدخل الطارئ، ومدير منظمة المجلس النرويجي محمد عبدي، العاملة بمجالات التعليم والمياه والمأوى وإدارة المخيمات والحماية، ومدير منظمة المساعدة الإسلامية - بريطانيا الدكتور جمال الحدي، العاملة بمجالات الإغاثة والأمن الغذائي والإصحاح البيئي والصحة والتغذية.