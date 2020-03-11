الحضرمي : ما يصدر عن مسؤولين في الحكومة لا يمثل الموقف الرسمي لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

عدن - الخليج 365

قال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، إن السياسة الخارجية للدولة تتخذها القيادة السياسية وتعبر عنها وزارة الخارجية وما يصدر خلافا لذلك من مسؤولين في الحكومة لا يمثل الموقف الرسمي للدولة.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، سفيرة مملكة هولندا لدى بلادنا أرما ماري فان ديورون، التي بحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن بما فيها استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي ضد المدنيين وعملية السلام وجهود المبعوث الأممي مارتن غريفتثس.

وأكد وزير الخارجية دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الأممي من اجل تحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها .. مشيداً بالزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي الى محافظة مأرب والتي تؤكد حرص الأمم المتحدة على إنهاء الحرب والآثار الناتجة عن استمرار انتهاكات الحوثيين وتصعيدهم الذي يهدد بنسف جهود السلام الأممية.

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وقال ويزر الخارجية" أن تصعيد مليشيا الحوثي غير مبرر ويعد استغلالاً سيئاً لاتفاق الحديدة وما نتج عنه من تهدئة في الساحل الغربي وأيضا للتهدئة بين المليشيات والمملكة العربية السعودية الشقيقة"..محملاً مليشيا الحوثي تبعات ونتائج هذا التصعيد..

واضاف أن الجيش الوطني قادر على إستعادة زمام المبادرة ودحر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وذلك بعد الهزائم التي تكبدها في الجوف ونهم ومأرب .. مشيداً في الوقت نفسه بالبطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني وما حققوه من انتصارات في جبهة الجوف.

وشدد وزير الخارجية على أهمية توحيد الرسائل من المجتمع الدولي لإدانة ممارسات مليشيا الحوثي وانتهاكاتها المستمرة لوضع حد لتلك الممارسات اللاأخلاقية من سرقة ونهب وفرض إتاوات على المساعدات والتي تعد انتهاكات للمبادئ الانسانية والعمل الإنساني..مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد كل المتورطين من قيادة المليشيات الحوثية من قبل مجلس الامن للحد من هذه الممارسات.

من جانبها اكدت السفيرة الهولندية، موقف بلادها الثابت والداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وامنه واستقراره وسلامة اراضيه ودعم جهود المبعوث الأممي وبذل الجهود لمساعدة اليمن للخروج من أزمته..مجددة حرص هولندا لمساعي الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل شامل في اليمن