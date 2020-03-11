باصهيب يبحث مع عدد من المنظمات الدولية تعزيز جهودها في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

عدن - الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم الاربعاء، في العاصمة عدن، مع عدد من المنظمات الدولية تعزيز جهوها في اليمن .



وخلال لقائه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانسوا سام، بحث باصهيب تعزيز أوجه التعاون وآليات التنسيق بين الوزارة والبعثة في مختلف المجالات.

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وتطرق اللقاء إلى إمكانية تقديم بعثة الصليب الأحمر المزيد من المساعدات للجهات المستفيدة المختلفة، وكذا التسهيلات المقدمة من جانب وزارة التخطيط لبعثة الصليب الأحمر لضمان تسهيل مهامها وتنفيذ برامجها ومشاريعها بالشكل الأمثل بمختلف محافظات الجمهورية.

كما ناقش نائب وزير التخطيط، مع مدير مكتب منظمة اوكسفام في عدن محمد فرح، تنفيذ مشاريع المنظمة بمجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها.

كما التقى الدكتور باصهيب مع مدير منظمة كريتيف في اليمن اكيم سينجني، وجرى مناقشة تنفيذ منظمة كريتيف بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال (سيف ذا شيلدرن) مشروع بقطاع التعليم.

فيما بحث نائب وزير التخطيط مع مديرة منظمة هاندي كاب في اليمن الان ييليو، تنفيذ مشاريعها بمجالات الصحة والأطراف الصناعية، وشدد الدكتور باصهيب، على ضرورة التزام المنظمة بتنفيذ مشاريعها وفقاً للبنود المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والمنظمة.